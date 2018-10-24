У читинца изъяли героин

Читинские полицейские изъяли около 500 миллиграммов героина у 39-летнего мужчины. В отношении читинца возбуждено уголовное дело. За незаконное хранение наркотиков мужчине грозит до 10 лет колонии.







Всего за прошедшие сутки полицейские выявили пять фактов незаконного оборота наркотических веществ в Чите и районах Забайкальского края, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.