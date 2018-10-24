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23 Октября

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У читинца изъяли героин

Происшествия, 
Преступнику за незаконное хранение наркотиков грозит до 10 лет колонии

Читинские полицейские изъяли около 500 миллиграммов героина у 39-летнего мужчины. В отношении читинца возбуждено уголовное дело. За незаконное хранение наркотиков мужчине грозит до 10 лет колонии.

Всего за прошедшие сутки полицейские выявили пять фактов незаконного оборота наркотических веществ в Чите и районах Забайкальского края, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
наркотики
 
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