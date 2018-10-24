В центре Улан-Удэ выгорела квартира

Дознаватели устанавливают причину пожара



Сегодня около 12 часов дня на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в двухэтажном доме на улице Смолина в Улан-Удэ горит квартира. Уже через две минуты пожарные были на месте. По счастливой случайности обошлось без погибших и пострадавших.



На момент прибытия первого подразделения из окна на первом этаже шёл дым. Через 35 минут пожар был ликвидирован. По предварительной информации, в пожаре выгорела квартира на первом этаже на общей площади 30 квадратных метров.



- Благодаря оперативной и слаженной работе огнеборцев удалось избежать жертв, а также предотвратить распространение огня на соседние квартиры и кровлю здания, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



Всего к тушению пожара привлекалось 5 единиц пожарной техники и 15 человек. На данный момент причины пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На месте работают дознаватели МЧС.

