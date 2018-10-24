Рыбу он вёз в багажнике машины
Спецбатальон ДПС в рамках операции «Путина» на автодороге «Тресково – Шергино» в Кабанском районе для проверки остановили автомобиль. В багажнике был обнаружен пакет с омулем.
32-летний водитель, житель села Кабанск, признался в его незаконном вылове. Ранее он не судим. Ущерб от действий злоумышленника составил 4250 рублей.
У браконьера изъяты 17 особей эндемика, около 10 кг. Возбуждено уголовное дело. Причинённый ущерб он возместил, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
У браконьера в Бурятии изъяли 10 кг омуля
Происшествия, Фото:
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