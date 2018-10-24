В Иркутской области на железной дороге погиб электромонтёр

Виновным дали условные сроки
7 июня на станции Невельская во время производства ремонтных работ, произошёл несчастный случай с электромонтёром контактной сети.
Установлено, что причинами данного смертельного несчастного случая на производстве послужили нарушения законодательства об охране труда, допущенные со стороны подсудимых и выразившиеся в даче незаконного указания по производству ремонтных работ без их надлежащей организации и оформления, в том числе без контроля за ходом осуществления со стороны ответственных лиц.
За совершение указанного преступления суд назначил подсудимым наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год каждому, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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