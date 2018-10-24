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В Бурятии вор два раза обокрал женщину

В Бурятии вор два раза обокрал женщину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сначала злоумышленник украл у неё шубу, а после обчистил машину

В Бурятии мужчина совершил двойной грабёж. Одну кражу он совершил, проникнув в квартиру женщины через балкон, откуда похитил норковую шубу и золотые изделия на общую сумму 173 тысячи рублей.

Вторую кражу он совершил у той же женщины. Когда она вышла из машины, чтобы посмотреть на спущенное колесо, мужчина подошёл к автомобилю и украл вещи на сумму более 33 тысяч рублей. Причинённый потерпевшим материальный ущерб приговором суда взыскан с осуждённого в полном объёме.

После провозглашения приговора грабителя взяли под стражу в зале суда, ему назначили наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
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