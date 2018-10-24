Иркутянин избил соседа и поджёг его дом

Причиной конфликта стала словесная перепалка



Ленинским районным судом Иркутска к 2 годам 8 месяцам лишения свободы условно осуждён житель Иркутска.



Как установлено, подсудимый, находился дома, отмечая праздник со своим соседом.В ходе распития спиртных напитков между мужчинами возникла словесная ссора, в результате чего подсудимый ударил потерпевшего кулаком по лицу, отчего он упал.



Далее хозяин дома нанёс соседу не менее пяти ударов ногой по лицу, в область носа и челюсти, причинив повреждения, причинившие средней тяжести вред здоровью. Не остановившись на достигнутом, подсудимый, в состоянии опьянения, вернулся к себе в дом, взял канистру бензина, подошёл к дому потерпевшего построенному из древесины.



Вылив из канистры бензин на деревянный пол у двери, осуществил поджог дома потерпевшего. Приехавшим на место пожара спасателям удалось локализовать огонь и не допустить возгорания близ стоящих построек, сообщает пресс-служба ленинского районного суда Иркутска.

