Причиной конфликта стала словесная перепалка
Ленинским районным судом Иркутска к 2 годам 8 месяцам лишения свободы условно осуждён житель Иркутска.
Как установлено, подсудимый, находился дома, отмечая праздник со своим соседом.В ходе распития спиртных напитков между мужчинами возникла словесная ссора, в результате чего подсудимый ударил потерпевшего кулаком по лицу, отчего он упал.
Далее хозяин дома нанёс соседу не менее пяти ударов ногой по лицу, в область носа и челюсти, причинив повреждения, причинившие средней тяжести вред здоровью. Не остановившись на достигнутом, подсудимый, в состоянии опьянения, вернулся к себе в дом, взял канистру бензина, подошёл к дому потерпевшего построенному из древесины.
Вылив из канистры бензин на деревянный пол у двери, осуществил поджог дома потерпевшего. Приехавшим на место пожара спасателям удалось локализовать огонь и не допустить возгорания близ стоящих построек, сообщает пресс-служба ленинского районного суда Иркутска.
Иркутянин избил соседа и поджёг его дом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В 90-х годах он был в ОПГ «Ключевские»
Причиной конфликта стала словесная перепалка
Грузовая машина перегородила дорогу
Женщина специально не допускала студентов до защиты диплома
С ним потерпевшая познакомилась в социальных сетях
Его автомобиль уже помещён на штрафплощадку
В считанные минуты огонь перекинулся на битумное покрытие под крышей двухэтажного здания
Они знали о неполадках на железнодорожных путях, но никаких мер не предпринимали
Огонь повредил несколько построек
Пешеход получила различные травмы
Депутата думы Иркутска подозревают в убийстве двух читинцев – членов ОПГ
Он скрылся с места ДТП
Его поймали возле российско-монгольской границы
«Я замер на месте, орал, стучал лыжными палками, а она скалилась и кидалась», - рассказал спасатель
«Чёрным лесорубам» грозит лишение свободы до 7 лет