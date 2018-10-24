На перевале Пыхта в Бурятии развернуло фуру



Сегодня утром на перевале Пыхта в Прибайкальском районе на проезжей части развернуло фуру. Машина перекрыла дорогу другим автомобилям. Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, на данный момент фуру должны были уже убрать.



Сейчас же ограничено движение для пассажирского, грузового транспорта и автомобилей с «летней резиной» - для улучшения дорожной обстановки.



Жители Бурятии также делятся в соцсетях фотографиями с перевала Мандрик, где также происходят дорожно-транспортные происшествия.





