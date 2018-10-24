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На перевале Пыхта в Бурятии развернуло фуру

На перевале Пыхта в Бурятии развернуло фуру
Происшествия,  Фото:ДТП 03 RUS | УЛАН-УДЭ
Грузовая машина перегородила дорогу 

Сегодня утром на перевале Пыхта в Прибайкальском районе на проезжей части развернуло фуру. Машина перекрыла дорогу другим автомобилям. Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, на данный момент фуру должны были уже убрать. 

Сейчас же ограничено движение для пассажирского, грузового транспорта и автомобилей с «летней резиной» - для улучшения дорожной обстановки. 

Жители Бурятии также делятся в соцсетях фотографиями с перевала Мандрик, где также происходят дорожно-транспортные происшествия.  

 
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