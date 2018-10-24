Забайкалец похитил iPhone влюблённой девушки



Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался житель посёлка Чернышевск. Свою вину он признал. Похищенный телефон возвращён владелице. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



В конце сентября в отдел полиции обратилась 17-летняя девушка. Она сообщила о краже телефона «iPhone 5S» и аксессуаров к нему. Как оказалось, накануне девушка отправилась на свидание с молодым человеком. До этого с ним она общалась только в социальных сетях. Новый знакомый попросил девушку передать ему телефон на временное пользование. После встречи парень прекратил общаться с потерпевшей.