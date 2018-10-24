В Иркутской области нашли скрывшегося с места ДТП водителя

Сотрудники уголовного розыска установили личность и доставили водителя, виновного в наезде на двух несовершеннолетних.
Как сообщал «Байкал-Daily», авария произошла 23 октября около 13:30 на улице Мира в Тулуне. Под колёсами легковой машины оказались 13-летний мальчик и 14-летняя девочка, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу.
Известно, что водитель иномарки предложил детям помощь, однако школьники пошли домой. Спустя несколько часов информация о дорожном инциденте поступила в дежурную часть полиции из медицинского учреждения, куда были доставлены пострадавшие. Несовершеннолетние получили различные травмы и ушибы.
Полицейские выяснили, что к случившемуся может быть причастен 49-летний местный житель. В отношении мужчины составлены административные протоколы за непредоставление преимущества пешеходам и оставление места ДТП. Его автомобиль «Тойота Виста» помещён на штрафплощадку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.