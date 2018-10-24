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Из-за схода вагонов в Забайкалье осудили двух железнодорожников

Из-за схода вагонов в Забайкалье осудили двух железнодорожников
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Они знали о неполадках на железнодорожных путях, но никаких мер не предпринимали

Судом Забайкальского края рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника Зиловской дистанции пути и мастера участка. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшее причинение крупного ущерба).

В начале июля 2017 года мастер дорожного линейного участка Зиловской дистанции осматривал пути и обнаружил неисправности на станции Нанагры, угрожавшие безопасности движения поездов, и доложил о них заместителю начальника Зиловской дистанции. 

После этого, в течение июля-августа 2017 года руководящие работники, ответственные за обеспечение надлежащего содержания железнодорожного пути, никаких мер по устранению нарушений не принимали. В результате этого 9 августа 2017 года на станции Нанагры сошли 3 порожних вагона грузового поезда. Ущерб железной дороге составил 1,7 млн рублей.

Одному из работников назначили наказание в виде ограничения свободы на один год и 6 месяцев, другому на один год и 5 месяцев, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
железная дорога
 
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