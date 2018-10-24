Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Октября

23 Октября

Популярное

В Улан-Удэ из горящих домов эвакуировались люди

В Улан-Удэ из горящих домов эвакуировались люди
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Огонь повредил несколько построек

Накануне, 23 октября, в двенадцатом часу ночи в Улан-Удэ на улицах Кленовая и Рябиновая в микрорайоне Поселье случился пожар. Загорелось сразу несколько построек: дом с мансардой, зимовьё, сруб бани.

На момент прибытия пожарных горели мансардный этаж дома, сруб бани, крыша зимовья. Жильцы домов эвакуировались самостоятельно.

Огонь уничтожил сруб бани, повредил крышу веранды, мансарду на площади 81 квадратный метр, повреждены наружная стена, крыша зимовья.

Жильцы этих домов временно разместились у родственников.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов. Виновник и ущерб устанавливаются.

Пожар потушили к часу ночи, было задействовано 13 человек и 4 единицы техники, сообщают оперативные службы города. 
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Тайшете ликвидируют крупный пожар
В Тайшете ликвидируют крупный пожар
Происшествия, 24.10.2018
В считанные минуты огонь перекинулся на битумное покрытие под крышей двухэтажного здания
Из-за схода вагонов в Забайкалье осудили двух железнодорожников
Из-за схода вагонов в Забайкалье осудили двух железнодорожников
Происшествия, 24.10.2018
Они знали о неполадках на железнодорожных путях, но никаких мер не предпринимали
В Улан-Удэ из горящих домов эвакуировались люди
В Улан-Удэ из горящих домов эвакуировались люди
Происшествия, 24.10.2018
Огонь повредил несколько построек
В Улан-Удэ на парковке сбили женщину
В Улан-Удэ на парковке сбили женщину
Происшествия, 24.10.2018
Пешеход получила различные травмы
Иркутский депутат арестован по подозрению в двойном убийстве
Иркутский депутат арестован по подозрению в двойном убийстве
Происшествия, 24.10.2018
Депутата думы Иркутска подозревают в убийстве двух читинцев – членов ОПГ
Житель Бурятии заготовил более 63 кг марихуаны (фото)
Житель Бурятии заготовил более 63 кг марихуаны (фото)
Происшествия, 23.10.2018
Его поймали возле российско-монгольской границы
В Бурятии на спасателей едва не напала медведица
В Бурятии на спасателей едва не напала медведица
Происшествия, 23.10.2018
«Я замер на месте, орал, стучал лыжными палками, а она скалилась и кидалась», - рассказал спасатель
Житель Иркутской области из-за развода с женой порезал таксиста
Житель Иркутской области из-за развода с женой порезал таксиста
Происшествия, 23.10.2018
Так он объяснил разбойное нападение на водителя
В Иркутской области вырубили деревьев на 300 тысяч
Происшествия, 23.10.2018
«Чёрным лесорубам» грозит лишение свободы до 7 лет
Улан-удэнец обчистил припаркованную машину
Улан-удэнец обчистил припаркованную машину
Происшествия, 23.10.2018
Он украл имущества почти на 38 тысяч
В Чите налётчики вломились в стоматологию
В Чите налётчики вломились в стоматологию
Происшествия, 23.10.2018
Грабители взломали двери топором и пытались похитить компьютер
Читинец обчистил пенсионера
Происшествия, 23.10.2018
Через «мобильный банк» злоумышленник снял 6 тысяч рублей
В Бурятии ОПГ «чёрных лесорубов» заготовила деревьев на 7 млн
В Бурятии ОПГ «чёрных лесорубов» заготовила деревьев на 7 млн
Происшествия, 23.10.2018
Они заготовили около семисот кубометров древесины
В Иркутске поймали сбежавших заключённых
В Иркутске поймали сбежавших заключённых
Происшествия, 23.10.2018
Им грозит до 5 лет лишения свободы

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^