Огонь повредил несколько построек
Накануне, 23 октября, в двенадцатом часу ночи в Улан-Удэ на улицах Кленовая и Рябиновая в микрорайоне Поселье случился пожар. Загорелось сразу несколько построек: дом с мансардой, зимовьё, сруб бани.
На момент прибытия пожарных горели мансардный этаж дома, сруб бани, крыша зимовья. Жильцы домов эвакуировались самостоятельно.
Огонь уничтожил сруб бани, повредил крышу веранды, мансарду на площади 81 квадратный метр, повреждены наружная стена, крыша зимовья.
Жильцы этих домов временно разместились у родственников.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов. Виновник и ущерб устанавливаются.
Пожар потушили к часу ночи, было задействовано 13 человек и 4 единицы техники, сообщают оперативные службы города.
В Улан-Удэ из горящих домов эвакуировались люди
Происшествия, Фото:
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