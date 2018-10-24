В Иркутской области разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП

Он скрылся с места ДТП



В Тулунском районе Иркутской области инспекторы ГИБДД призывает водителя, совершившего наезд на двоих детей и покинувшего место ДТП, самостоятельно обратиться в полицию для установления обстоятельств случившегося.



Авария произошло накануне, 23 октября, около 13:30 на улице Мира в Тулуне. Под колёсами легковой машины оказались 13-летний мальчик и 14-летняя девочка, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу.



Известно, что водитель иномарки предложил детям помощь, однако школьники пошли домой. Спустя несколько часов информация о дорожном инциденте поступила в дежурную часть полиции из медицинского учреждения, куда были доставлены пострадавшие. Несовершеннолетние получили различные травмы и ушибы.



- Вместо того чтобы сообщить о произошедшем в полицию и оставаться на месте до приезда экипажа ДПС предполагаемый виновник оставил место происшествия. По словам очевидцев, мужчина уехал на автомобиле «Тойота-Корола» светлого цвета, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Госавтоинспекцией принимаются меры по установлении и задержании водителя этой машины.

