Житель Бурятии заготовил более 63 кг марихуаны (фото)











Также было изъято 200 литров вещества, использовавшегося при изготовлении наркотических средств.



В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия.

















На минувшей неделе вблизи села Анагустай Кяхтинского района задержали неоднократно судимого местного жителя. Он собирал коноплю, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Бурятии.- Внимание пограничного наряда привлек неизвестный, освещавший фонариком поле, на котором произрастает дикорастущая конопля. Для установления личности и законности пребывания в пограничной зоне пограничники потребовали предъявить документы, удостоверяющие личность. Однако у задержанного их не оказалось, - уточнили в Пограничном управлении.В дальнейшем было установлено, что задержанным является 57-летний житель села Анагустай, в прошлом неоднократно судимый за совершение различных преступлений. Последний раз он привлекался к уголовной ответственности в 2017 году за незаконный оборот наркотиков. Испытательный срок за совершенное ранее преступление ещё не окончен.Задержанный пояснил, что собирал дикорастущую коноплю для изготовления наркотических средств. Всего при нём обнаружено более 63 кг. марихуаны и более половины килограмма гашишного масла.