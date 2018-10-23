В Бурятии на спасателей едва не напала медведица

«Я замер на месте, орал, стучал лыжными палками, а она скалилась и кидалась», - рассказал спасатель



С начала сезона сбора дикоросов спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) выезжали на поиски 69 раз. Согласно статистике, люди чаще всего теряются в окрестностях города Улан-Удэ, в Тункинском, Прибайкальском, Заиграевском и Иволгинском районах.



В лесу заблудившихся людей могут поджидать самые разные неприятности, одной из которых может стать встреча с медведем. Это весьма осторожный зверь и большей частью избегает человека, однако нередки и трагические случаи.



Так, однажды поисковики встретились медведицей с медвежатами в Иволгинском районе. Четыре спасателя отправились на поиски сборщика орехов, при прочёсывании лесного массива в 12 километрах от населённого пункта Хурамша, спасатель 1 класса Игорь Задевалов вышел на хищника.



- Мы поздно увидели медведей, в тот день ветер такой был, они не заметили нас и подпустили к себе. Конечно, зверь большой и сильный, но в большинстве случаев они боятся и убегают. Медвежата залезли на дерево, медведица сначала не увидела, потом побежала на нас. Я замер на месте, орал, стучал лыжными палками, а она скалилась и кидалась. Три раза убегала и возвращалась, затем они ушли, - рассказал спасатель.



Благодаря грамотным действиям спасателя Игоря Задевалова встреча закончилась хорошо. Спасатели рекомендуют, чтобы не повстречать царя тайги, нужно вести себя как можно громче: разговаривайте, пойте, стучите камнем о камень. В лесу лучше держаться открытых мест и редколесий. На открытой местности легче заранее увидеть медведя, чем в зарослях.



- Если встречи с медведем не удалось избежать, то самое главное - не паниковать. Поднимите рюкзаки над собой или сбейтесь в плотную группу или, например, встаньте на плечи друг другу, распахните куртки. Можно поднять шум и крик, это помогает. Ни в коем случае нельзя разбегаться в разные стороны, разделять группу, - сообщают в пресс-службе ГО и ЧС по Бурятии.



Если вы потерялись, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101», либо в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу 8 (301-2) 23-03-55.

