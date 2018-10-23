В полицию с заявлением обратился 61-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестный украл его телефон и с помощью услуги «мобильный банк» снял 6 тысяч рублей. Как стало известно позже, к краже был причастен знакомый, которому накануне пенсионер давал телефон, чтобы перевести деньги через «мобильный банк».
Читинец обчистил пенсионера
Через «мобильный банк» злоумышленник снял 6 тысяч рублей
Полицейские задержали мужчину, им оказался 40-летний сосед. Он признался в содеянном. Телефон изъят и возвращён пенсионеру. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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