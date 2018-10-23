Житель Иркутской области из-за развода с женой порезал таксиста

Так он объяснил разбойное нападение на водителя
В Иркутске вынесен приговор в отношении мужчины, совершившего разбойное нападение на водителя службы такси. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Иркутска.
Находясь в гостях у знакомых, мужчина вызвал такси, чтобы уехать домой в посёлок Ново-Иркутский Иркутского района. Приехав домой, он попросил водителя подождать, прошёл в дом, где употребив спиртные напитки, решил напасть на мужчину.
Взяв из дома кухонный нож, он сел в автомобиль на переднее пассажирское сидение, и сказал водителю следовать в микрорайон Ершовский. В пути пассажир достал из куртки нож, нанёс водителю удар ножом в область лица, а затем в паховую область.
После вновь замахнулся, но водителю удалось перехватить руку с ножом. Таксист открыл дверь и на ходу выпрыгнул из машины. Нападавший схватился рукой за ворот куртки водителя, снял её, пересел на водительское сиденье и поехал в сторону убегавшего. Но догнать таксиста не удалось, так как машина застряла в снегу.
В ходе следствия мужчина свою вину признал полностью, объяснив всё случившееся тем, что в тот день он был в агрессивном состоянии из-за развода с супругой, которая изменила ему. В дальнейшем он добровольно возместил водителю материальный ущерб и принёс свои извинения.
В процессе рассмотрения дела потерпевший - водитель подтвердил, что ущерб ему возмещён и просил суд не назначать подсудимому наказание, связанное с лишением свободы.
Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на пять лет условно со штрафом в размере 50 тысяч рублей. Мужчине назначен испытательный срок в течение четырёх лет.
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Происшествия, Фото:
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