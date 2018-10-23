У наркомана в Бурятии изъяли 4 кг марихуаны

Возбуждено административное и уголовное дело



Сотрудники наркоконтроля изъяли более четырёх килограммов марихуаны с территории животноводческой фермы, расположенной в пяти километрах от села Дунгуй Кяхтинского района Бурятии.



Наркотическое средство обнаружено в одной из построек. По подозрению в совершения преступления задержан работник фермы. 35-летний мужчина ранее судим, в том числе, за тяжкое преступление.



Кроме того, у него установлен факт употребления наркотика, в связи с чем злоумышленник привлечён к административной ответственности.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических веществ в крупном размере». Ведётся следствие. Мужчине грозит до 10 лет колонии, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

