Возбуждено административное и уголовное дело
Сотрудники наркоконтроля изъяли более четырёх килограммов марихуаны с территории животноводческой фермы, расположенной в пяти километрах от села Дунгуй Кяхтинского района Бурятии.
Наркотическое средство обнаружено в одной из построек. По подозрению в совершения преступления задержан работник фермы. 35-летний мужчина ранее судим, в том числе, за тяжкое преступление.
Кроме того, у него установлен факт употребления наркотика, в связи с чем злоумышленник привлечён к административной ответственности.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических веществ в крупном размере». Ведётся следствие. Мужчине грозит до 10 лет колонии, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
У наркомана в Бурятии изъяли 4 кг марихуаны
Происшествия, Фото:
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