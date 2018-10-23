Экс-полицейский в Забайкалье «выбивал» показания с хулигана

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Он избивал ногами, использовал дубинку и электрошокер



В Забайкалье перед судом предстанет 35-летний житель посёлка Приисковый Нерчинского района, ранее проходивший службу в органах внутренних дел. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств».



Следствием и судом установлено, что 21 ноября 2017 около десяти часов вечера полицейский линейного пункта полиции на станции Приисковая получил сообщение о том, в здании железнодорожного вокзала неизвестные разбили стекло и сломали кнопку пожарной сигнализации. По пути к месту происшествия он встретил группу молодых людей. Подойдя к одному из них, подсудимый нанёс ему удар по ногам, повалил на землю, а затем не менее двух раз ударил по спине. Доставив мужчину в полицию, он резиновой палкой и электрошокером попытался получить объяснения по поводу произошедшего.



После возбуждения уголовного дела подсудимый был уволен из органов внутренних дел.



Суд приговорил его к пяти годам условно с испытательным сроком 4 года, также он лишён на 1,5 года права занимать должности в органах внутренних дел, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

