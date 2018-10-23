В Улан-Удэ водителю опрокинувшегося грузовика пробило голову

В понедельник, 22 октября, около 21.30 часов на окраине Улан-Удэ произошло ДТП с «КамАЗом», гружённым пиломатериалом. На перекрёстке улиц Магистральная и Заиграевская водитель, выезжая из города в сторону Эрхирика, не справился с управлением. На повороте «КамАЗ» опрокинулся.
В результате ДТП пострадал водитель. По предварительной информации, он получил травму голову. «Ему пробило голову», - сообщают очевидцы. Мужчину госпитализировали в БСМП.
Дорога же оказалась засыпана разлетевшимися досками. Из-за этого движение на данном участке оказалось тем вечером заблокировано.
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 октября произошло похожее ДТП недалеко от посёлка Турунтаево. Здесь также опрокинулся большегруз, гружённый досками.
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