23 Октября

22 Октября

Популярное

В Улан-Удэ водителю опрокинувшегося грузовика пробило голову

В Улан-Удэ водителю опрокинувшегося грузовика пробило голову
Происшествия, 
Опрокинулся «КамАЗ», гружённый пиломатериалом

В понедельник, 22 октября, около 21.30 часов на окраине Улан-Удэ произошло ДТП с «КамАЗом», гружённым пиломатериалом. На перекрёстке улиц Магистральная и Заиграевская водитель, выезжая из города в сторону Эрхирика, не справился с управлением. На повороте «КамАЗ» опрокинулся.

В результате ДТП пострадал водитель. По предварительной информации, он получил травму голову. «Ему пробило голову», - сообщают очевидцы. Мужчину госпитализировали в БСМП.

Дорога же оказалась засыпана разлетевшимися досками. Из-за этого движение на данном участке оказалось тем вечером заблокировано. 


ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите родила женщина, попавшая в ДТП на скорой
В Чите родила женщина, попавшая в ДТП на скорой
Происшествия, 23.10.2018
Мама находится в отделении реанимации, с ребёнком все хорошо
В Улан-Удэ в ДТП пострадал байкер (фото)
В Улан-Удэ в ДТП пострадал байкер (фото)
Происшествия, 23.10.2018
Он врезался в автомобиль на большой скорости
В Улан-Удэ ночью горел гараж
В Улан-Удэ ночью горел гараж
Происшествия, 23.10.2018
Огонь потушили за 20 минут 
Улан-удэнец обокрал знакомых и угнал машину
Происшествия, 22.10.2018
Он забрал телефоны с деньгами и угнал припаркованную около дома иномарку
У омулёвых браконьеров в Бурятии изъяли лодки
У омулёвых браконьеров в Бурятии изъяли лодки
Происшествия, 22.10.2018
Ущерб составил около 11 тысяч рублей
В Бурятии за сутки произошло три пожара
В Бурятии за сутки произошло три пожара
Происшествия, 22.10.2018
Погибших и пострадавших нет
В Улан-Удэ мужчина украл рюкзак в поезде
В Улан-Удэ мужчина украл рюкзак в поезде
Происшествия, 22.10.2018
В рюкзаке оказался ноутбук и личные вещи
Серийный убийца в Чите пытался обжаловать пожизненное
Серийный убийца в Чите пытался обжаловать пожизненное
Происшествия, 22.10.2018
Он расстреливал людей из национальной ненависти, поджёг дом
В Забайкалье у фермера украли 50 кг баранины
Происшествия, 22.10.2018
Сейчас полицейские продолжают устанавливать возможные места сбыта краденого
В Бурятии убийца выбросил труп на свалку
В Бурятии убийца выбросил труп на свалку
Происшествия, 22.10.2018
Мужчина заступился за возлюбленную, которую оскорбили
В Иркутской области инспектора Ростехнадзора посадили на 5 лет
Происшествия, 22.10.2018
Он брал взятки деньгами и комплектами резины

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^