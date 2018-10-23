В Чите родила женщина, попавшая в ДТП на скорой

Мама находится в отделении реанимации, с ребёнком все хорошо
Как сообщал «Байкал-Dailу», 22 октября в Чите по улице Богомягкова-Подгорбунского произошло ДТП с участием машины скорой медицинской помощи. В перевернувшемся транспорте находилась беременная женщина и медицинские сотрудники, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края.
В результате происшествия среди медицинских сотрудников незначительные травмы получили фельдшер и водитель, от госпитализации они отказались. Беременную женщину доставили на другой машине скорой помощи в приёмное отделение краевой клинической больницы. После осмотра женщину на 36-й неделе беременности направили в акушерское отделение.
- Женщину, после осмотра в приёмном отделении перевели к нам. Мальчик появился на свет после операции кесарево сечение, ростом 48 сантиметров и весом - 2860 килограмма, чувствует себя хорошо. Мама находится в отделении реанимации, - прокомментировала заведующая перинатальным центром ККБ Татьяна Хавень.
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