В Улан-Удэ ночью горел гараж

Огонь потушили за 20 минут
Накануне в 00:19 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в городе Улан-Удэ в 120 микрорайоне горит брусовой гараж.
Огонь повредил домашние вещи, находившиеся в гараже. Пожар потушили в 00:40. На ликвидацию пожара было задействовано 9 человек и 3 единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
Он забрал телефоны с деньгами и угнал припаркованную около дома иномарку
Ущерб составил около 11 тысяч рублей
Он украл изделий на 19 тысяч рублей
Погибших и пострадавших нет
В рюкзаке оказался ноутбук и личные вещи
Он расстреливал людей из национальной ненависти, поджёг дом
Это его и выдало
Сейчас полицейские продолжают устанавливать возможные места сбыта краденого
Из сумки он вытащил более 6 тысяч
Мужчина заступился за возлюбленную, которую оскорбили
Он брал взятки деньгами и комплектами резины
Скоро он пойдёт под суд
Родственник был в конфликте с женщиной
Полицейские пресекли несколько попыток перевозок незаконного нефрита