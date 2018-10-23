В Улан-Удэ ночью горел гараж













Накануне в 00:19 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в городе Улан-Удэ в 120 микрорайоне горит брусовой гараж.Огонь повредил домашние вещи, находившиеся в гараже. Пожар потушили в 00:40. На ликвидацию пожара было задействовано 9 человек и 3 единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.