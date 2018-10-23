Пьяный усольчанин ограбил пенсионера

Он украл продукты



В начале октября в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Усольский» обратился житель посёлка Мишелевка. Пожилой человек сообщил, что неизвестный украл у него продукты.



Полицейским удалось выяснить, что около десяти часов вечера в дом пенсионера, разбив окно, проник молодой мужчина. Злоумышленник знал, что хозяин дома – пожилой человек, который физически не в состоянии себя защитить, к тому же живёт один. Не найдя у потерпевшего денег, злоумышленнику пришлось довольствоваться продуктами.



Преступником оказался 28-летний местный житель. У него дома были обнаружены украденные продукты. Задержанный ранее судим за аналогичное преступление. По его словам, на совершение преступления пошёл под воздействием алкоголя.



По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 «Грабёж» УК РФ. Молодому человеку грозит до 7 лет колонии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



