Улан-удэнца оштрафовали за кражу золотых украшений

Он украл изделий на 19 тысяч рублей



Улан-удэнца наказали за кражу с причинением значительного ущерба. Он, находясь в квартире потерпевшей, решил украсть её золотые украшения.



Убедившись, что за ним не наблюдают, он присвоил себе золотое кольцо, пару золотых серёжек, золотые цепочку и подвеску, на общую сумму чуть более 19 тысяч рублей. С похищенным он ушёл с места преступления и сдал «ювелирку» в ломбард.



За кражу суд оштрафовал мужчину на 10 тысяч рублей.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.



