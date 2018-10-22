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Улан-удэнца оштрафовали за кражу золотых украшений

Улан-удэнца оштрафовали за кражу золотых украшений
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он украл изделий на 19 тысяч рублей

Улан-удэнца наказали за кражу с причинением значительного ущерба. Он, находясь в квартире потерпевшей, решил украсть её золотые украшения.

Убедившись, что за ним не наблюдают, он присвоил себе золотое кольцо, пару золотых серёжек, золотые цепочку и подвеску, на общую сумму чуть более 19 тысяч рублей. С похищенным он ушёл с места преступления и сдал «ювелирку» в ломбард.

За кражу суд оштрафовал мужчину на 10 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.

кража
 
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