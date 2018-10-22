Погибших и пострадавших нет
Так, в половину первого ночи 21 октября, на улице Лесная Октябрьского района Улан-Удэ произошло загорание не эксплуатированного здания.
На момент прибытия пожарных горели крыша и внутренние помещения. В результате пожара строение выгорело изнутри на площади 960 кв.м, сгорела крыша по всей площади.
Дознаватели МЧС России рассматривают неосторожное обращением с огнём, как одну из основных причин пожара. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.
Около десяти часов вечера того же дня в селе Верхние Тальцы произошло загорание бревенчатой кошары для скота. На момент прибытия первого подразделения горела кровля.
В результате пожара сгорела бревенчатая кошара на площади 480 кв.м., произошло частичное обрушение кровли.
В одиннадцатом часу вечера в селе Кабанск Кабанского района произошло загорание зимовья. На момент прибытия пожарных из окон зимовья шёл дым.
В результате пожара зимовьё выгорело изнутри на площади 16 кв.м.
В последних двух случаях причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, сообщает пресс-служба МЧС России по Бурятии.
В Бурятии за сутки произошло три пожара
Происшествия, Фото:
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