В рюкзаке оказался ноутбук и личные вещи
В Улан-Удэ оштрафовали мужчину, который во время остановки поезда «Чита – Москва» украл рюкзак с ноутбуком и личными вещами владелицы. Общий ущерб составил 28 тысяч рублей.
Суд посчитал необходимым назначение наказания в виде штрафа.
Суд признал мужчину виновным в совершении кражи, но с учётом степени общественной опасности и смягчающих обстоятельств назначил ему наказание в виде штрафа в размере 8 000 рублей.
Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.
В Улан-Удэ мужчина украл рюкзак в поезде
Происшествия, Фото:
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