В Улан-Удэ мужчина украл рюкзак в поезде

В рюкзаке оказался ноутбук и личные вещи



В Улан-Удэ оштрафовали мужчину, который во время остановки поезда «Чита – Москва» украл рюкзак с ноутбуком и личными вещами владелицы. Общий ущерб составил 28 тысяч рублей.



Суд посчитал необходимым назначение наказания в виде штрафа.



Суд признал мужчину виновным в совершении кражи, но с учётом степени общественной опасности и смягчающих обстоятельств назначил ему наказание в виде штрафа в размере 8 000 рублей.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.



