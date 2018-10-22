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В Забайкалье у фермера украли 50 кг баранины

Происшествия, 
Сейчас полицейские продолжают устанавливать возможные места сбыта краденого

В Карымском районе Забайкальского края читинец обокрал 57-летнего жителя села Тыргетуй. Он похитил из его дома 50 килограммов мяса баранины и имущество на сумму 5 000 рублей. Потерпевшему причинён ущерб в сумме 40 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к краже причастен читинец, который накануне приезжал в село. Они задержали 41-летнего подозреваемого по месту жительства и его 54-летнего подельника.

Как оказалось, злоумышленник познакомился с мужчиной, который в ходе беседы рассказал про местного предпринимателя, занимающегося разведением скота и предложил его обокрасть. Взломав дверные запоры, злоумышленники проникли в дом.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята. Сейчас полицейские продолжают устанавливать возможные места сбыта краденого. Один из подозреваемых помещён в изолятор временного содержания, другому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
кража
 
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