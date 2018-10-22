Мужчина заступился за возлюбленную, которую оскорбили
В ночь с 12 на 13 октября в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии 38-летний мужчина убил 26-летнего соседа. Всё произошло во время распития спиртных напитков, когда в гости к супружеской паре пришли двое приятелей. Один из них оскорбил сожительницу знакомого.
Пьяный мужчина вонзил нож в область сердца. Раненый скончался на месте происшествия. Тело хозяин квартиры выбросил на свалку вместе с окровавленным ножом. По предварительным данным, помогал ему избавляться от трупа один из гостей.
Тело обнаружили той же ночью случайные прохожие. Они вызвали медиков и полицейских. На предполагаемого убийцу вышли по кровавым следам.
- Обвиняемый арестован, сейчас находится в СИЗО. По делу назначены экспертизы, по их результатам будет принято правовое решение, - сообщил «Байкал-Daily» старший следователь Кабанского следственного отдела СУ СКР по Бурятии Дамдин Цыбиков.
Обвиняемый имеет погашенную судимость.
Погибший также ранее привлекался к уголовной ответственности, не работал, был замечен в употреблении спиртного.
В Бурятии убийца выбросил труп на свалку
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сейчас полицейские продолжают устанавливать возможные места сбыта краденого
Мужчина заступился за возлюбленную, которую оскорбили
Он брал взятки деньгами и комплектами резины
Скоро он пойдёт под суд
Родственник был в конфликте с женщиной
Полицейские пресекли несколько попыток перевозок незаконного нефрита
Также он украл 22 тысячи рублей
Он погиб до прибытия пожарных
Охотничье ружьё и добытая косуля изъяты
Бывший 51-летний зэк изнасиловал сразу двух девочек
Машинам нанесён серьёзный ущерб
Они ловили рыбу сетями и «экранами»
24-летний улан-удэнец устроил из гаража «кухню» для приготовления наркотика
Мужчина поверил сообщению о выигрыше, которое поступило на его телефон по мессенджеру
Скорая везла пациента