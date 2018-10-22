В Бурятии убийца выбросил труп на свалку

Мужчина заступился за возлюбленную, которую оскорбили



В ночь с 12 на 13 октября в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии 38-летний мужчина убил 26-летнего соседа. Всё произошло во время распития спиртных напитков, когда в гости к супружеской паре пришли двое приятелей. Один из них оскорбил сожительницу знакомого.



Пьяный мужчина вонзил нож в область сердца. Раненый скончался на месте происшествия. Тело хозяин квартиры выбросил на свалку вместе с окровавленным ножом. По предварительным данным, помогал ему избавляться от трупа один из гостей.



Тело обнаружили той же ночью случайные прохожие. Они вызвали медиков и полицейских. На предполагаемого убийцу вышли по кровавым следам.



- Обвиняемый арестован, сейчас находится в СИЗО. По делу назначены экспертизы, по их результатам будет принято правовое решение, - сообщил «Байкал-Daily» старший следователь Кабанского следственного отдела СУ СКР по Бурятии Дамдин Цыбиков.



Обвиняемый имеет погашенную судимость.



Погибший также ранее привлекался к уголовной ответственности, не работал, был замечен в употреблении спиртного.



