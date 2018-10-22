В Улан-Удэ племянник обокрал тётю

Родственник был в конфликте с женщиной



Накануне, 21 октября, в полицию поступило сообщение от жительницы Октябрьского района Улан-Удэ. Она сообщила, что квартиру её соседки, которая уехала погостить к сыну, обворовали.



Шум на первом этаже дома по улице Приречная жильцы услышали около пяти утра, позже они обнаружили следы взлома одной из квартир. По всей видимости, неизвестный попал в квартиру, взломав стеклопакет.



Полицейские выяснили, что злоумышленник украл микроволновую печь. Побеседовав с возможными очевидцами происшествия, а также обследовав место преступления, они по «горячим следам» задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний племянник хозяйки жилища.



Молодой человек поссорился с тётей. Ранее был неоднократно судим за имущественные преступления. Два месяца назад он освободился из колонии. По словам злоумышленника, украденную микроволновку он собирался продать, но не успел.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

