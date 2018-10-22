22 Октября

Азиатско-Тихоокеанский банк представил новый вклад «Золотой» с повышенной процентной ставкой

21 Октября

Популярное

В Бурятии в автомобиле изъяли 66 камней нефрита (фото)

В Бурятии в автомобиле изъяли 66 камней нефрита (фото)
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Полицейские пресекли несколько попыток перевозок незаконного нефрита

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с полицейскими по Баунтовскому эвенкийскому району в течение двух дней пресекли три факта перевозки самовольно добытого нефрита на территории района.




Так, полицейские остановили автомобиль, в салоне которого обнаружено 66 камней нефрита весом 82 кг. Они принадлежат местному жителю, пассажиру автомобиля.

Автомобиль принадлежит организации, водитель которой, направляясь в Улан-Удэ по служебному заданию, согласился на перевозку самовольно добытого минерала.




В этот же день был остановлен внедорожник, в салоне которого также обнаружены и изъяты 3 камня нефрита, общим весом более 2 кг.

В салоне иномарки полицейские нашли 7 камней нефрита общим весом более 3 кг., принадлежащих улан-удэнцу, пассажиру машины.

В отношении троих граждан составлены административные протоколы. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей с конфискацией орудия совершения правонарушения, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 




нефрит
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ племянник обокрал тётю
В Улан-Удэ племянник обокрал тётю
Происшествия, 22.10.2018
Родственник был в конфликте с женщиной
В Бурятии в автомобиле изъяли 66 камней нефрита (фото)
В Бурятии в автомобиле изъяли 66 камней нефрита (фото)
Происшествия, 22.10.2018
Полицейские пресекли несколько попыток перевозок незаконного нефрита
В наппарке Бурятии браконьер подстрелил косулю
В наппарке Бурятии браконьер подстрелил косулю
Происшествия, 22.10.2018
Охотничье ружьё и добытая косуля изъяты
В Иркутске разыскивают педофила-рецидивиста
В Иркутске разыскивают педофила-рецидивиста
Происшествия, 22.10.2018
Бывший 51-летний зэк изнасиловал сразу двух девочек
Омулёвые браконьеры выловили в Бурятии тонну рыбы
Омулёвые браконьеры выловили в Бурятии тонну рыбы
Происшествия, 22.10.2018
Они ловили рыбу сетями и «экранами»
В гараже в Улан-Удэ прикрыли наркопритон
В гараже в Улан-Удэ прикрыли наркопритон
Происшествия, 22.10.2018
24-летний улан-удэнец устроил из гаража «кухню» для приготовления наркотика
Иркутянин перечислил мошенникам 30 тысяч
Иркутянин перечислил мошенникам 30 тысяч
Происшествия, 22.10.2018
Мужчина поверил сообщению о выигрыше, которое поступило на его телефон по мессенджеру
В Бурятии двое солдат довели сослуживца до самоубийства
В Бурятии двое солдат довели сослуживца до самоубийства
Происшествия, 22.10.2018
Вымогателей отправили в колонию общего режима
В Ангарске из колонии сбежали заключённые
В Ангарске из колонии сбежали заключённые
Происшествия, 22.10.2018
Правоохранители просят граждан посодействовать поисках 
В Бурятии перекрыли Пыхту
В Бурятии перекрыли Пыхту
Происшествия, 22.10.2018
Проехать смогут только полноприводные машины на зимней резине

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^