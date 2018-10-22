Он погиб до прибытия пожарных
Днём в воскресенье, 21 октября, в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в частном доме в городе Слюдянка на улице Лермонтова. На момент прибытия пожарных внутри дома тлели диван и пол на площади 3 квадратных метра. На полу лежал погибший мужчина.
Погиб 58-летний хозяин дома. Из-за болезни ног мужчина передвигался на инвалидной коляске. Он проживал один, злоупотреблял спиртными напитками и курил в постели. Об этом рассказал его знакомый, который иногда навещал своего друга, а в этот раз, войдя в дом, обнаружил сильное задымление в квартире и вызвал пожарных. Дом закопчён изнутри.
В настоящее время по факту пожара государственные инспекторы по пожарному надзору проводят проверка. В качестве наиболее вероятной причины пожара рассматривается неосторожное обращение с огнём при курении.
Всего в выходные в регионов произошло 10 пожаров. Самой распространённой причиной техногенных пожаров стало короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области на пожаре погиб инвалид
Происшествия, Фото:
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