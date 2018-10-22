В наппарке Бурятии браконьер подстрелил косулю



В выходные дни оперативной группой национального парка «Тункинский» в урочище «Бычьи» 199 квартала Аршанского участка задержан браконьер - житель Иркутской области. Он успел подстрелить здесь косулю.



Оружие - гладкоствольное охотничье ружьё 12 калибра - и добытая косуля изъяты. На место оперативно выехала дежурно-оперативная группа МО МВД «Тункинский». Ущерб от действий браконьера составил 280 тысяч рублей. По данному факту все соответствующие материалы переданы в МО МВД «Тункинский» - для возбуждения уголовного дела.

