В Улан-Удэ произошло ДТП возле АЗС «КрайсНефть» (фото)

Машинам нанесён серьёзный ущерб
Вечером в субботу, 20 октября, на улице Комарова в Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты». Авария произошла около 22 часов напротив автозаправочной станции «КрайсНефть».
- Молодой человек на Toyota Carina ехал со стороны посёлка Восточный, когда резко повернул в сторону «КрайсНефти». С противоположной стороны двигалась Toyota Carib. Произошло столкновение, - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.
В результате ДТП водители не пострадали. Автомобили же получили серьёзные механические повреждения – передние части иномарок сильно помяло, дорогу засыпало стёклами от разбитых фар.
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