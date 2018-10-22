В Улан-Удэ произошло ДТП возле АЗС «КрайсНефть» (фото)





























Вечером в субботу, 20 октября, на улице Комарова в Улан-Удэ столкнулись две «Тойоты». Авария произошла около 22 часов напротив автозаправочной станции «КрайсНефть».- Молодой человек на Toyota Carina ехал со стороны посёлка Восточный, когда резко повернул в сторону «КрайсНефти». С противоположной стороны двигалась Toyota Carib. Произошло столкновение, - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.В результате ДТП водители не пострадали. Автомобили же получили серьёзные механические повреждения – передние части иномарок сильно помяло, дорогу засыпало стёклами от разбитых фар.