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В гараже в Улан-Удэ прикрыли наркопритон

В гараже в Улан-Удэ прикрыли наркопритон
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
24-летний улан-удэнец устроил из гаража «кухню» для приготовления наркотика

В одном из гаражей на улице Калашникова рассекретили наркопритон. Именно там, вечером 20 октября компания молодых людей распивала алкоголь, употребляла наркотики, мешая соседям спать. На место происшествия для проверки был направлен патруль ППС.

У одного из членов компании – 24-летнего улан-удэнца изъяли марихуану массой более 2,3 килограммов, а также сами приспособления для приготовления наркотического средства. Все граждане были освидетельствованы. В случае установления факта потребления запрещённого вещества они будут привлечены к административной ответственности.

Отметим, что владелец наркотика около трёх лет назад привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по республике.


Об известных вам лицах, употребляющих или распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств, наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8 (3012) 292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
наркотики
 
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