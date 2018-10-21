В Бурятии 19-летняя молодая мама собрала мешок конопли

19-летняя девушка вместе с приятелями осуждена за сбор конопли на поле, сообщили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда Бурятии.Осуждённая выросла в детском доме. Затем поступила в одно среднее профессиональное учебное заведение, которое бросила, потом в другое. В 17 лет родила дочь. В августе текущего года девушка и трое её приятелей, 20-21 года, приехали в Мухоршибирский район, где каждый собрал для себя по мешку конопли.Молодые люди были задержаны сотрудниками полиции, когда на автомобиле возвращались в соседний район.В судебном заседании подсудимая, ранее конфликтов с законом не имевшая, говорила о том, что наркотики не употребляет, раскаялась в содеянном, хорошо учится в техникуме, воспитывает ребёнка.Суд назначил виновной по ч. 2 ст. 228 УК РФ лишение свободы условно и вменил осуждённой обязанность ежемесячно проходить у врача-нарколога освидетельствование на предмет употребления наркотических средств.