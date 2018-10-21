В Бурятии безработный незаконно рубил лес

В Заиграевском районе задержан «чёрный лесоруб»



Полицейские задержали 30-летнего неработающего жителя села Новоильинск, который совершил незаконную порубку в лесном массиве в 10 км от села Нарын. Мужчина заготовил 6 куб м. сосны, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



У него был изъят заготовленный лес, грузовой автомобиль и бензопила.



Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – до 4-х лет лишения свободы.

