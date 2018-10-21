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В Улан-Удэ в бассейне утонул мужчина

В Улан-Удэ в бассейне утонул мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
По предварительной информации, причиной трагедии стало состояние здоровья посетителя 

Как стало известно «Байкал-Dailу», в воскресенье утром, 21 октября, в Улан-Удэ произошёл несчастный случай в бассейне Физкультурно-спортивного комплекса. Спустя 10-15 минут после начала сеанса посетителю резко стало плохо. Он потерял сознание и пошёл ко дну.

Инструкторы бассейна вытащили мужчину, оказав ему первую помощь. На место была вызвана «скорая помощь», медики которой провели реанимационные действия. Спасти мужчину не удалось.

По предварительной информации, причиной трагедии стали проблемы с сердцем - погибшему было 55 лет. 

Он был постоянным посетителем бассейна с 2015 года. Точную причину гибели установит судмедэкспертиза.

смерть бассейн
 
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