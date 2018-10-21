Житель Бурятии угнал мотоцикл ради запчастей

Мотоцикл стоял на улице



9 октября в ОМВД России по Мухоршибирскому району обратился местный житель, который сообщил правоохранителям об угоне мотоцикла. Ущерб составил 4800 рублей.



Мужчина приехал в гости к своим друзьям и оставил мотоцикл перед входом в жилище. В период его отсутствия неизвестный угнал мотоцикл.



Сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего местного жителя. Он пояснил, что, увидев оставленный без присмотра мотоцикл, решил его похитить, чтобы разобрать на запчасти. Похищенное изъято.



Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 Уголовного кодекса «Неправомерное завладение транспортным средством», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



