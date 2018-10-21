В пригороде Улан-Удэ поймали мужчину с марихуаной

Он сам был в состоянии наркотического опьянения



15 октября оперативники уголовного розыска вблизи одного из тарбагатайских ДНТ в пригороде Улан-Удэ задержали 25-летнего не работающего местного жителя. У него было обнаружено и изъято более 280 гр марихуаны.



Также при проведении медицинского освидетельствования у подозреваемого установлено наркотическое опьянение. За данное правонарушение он привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КРФобАП.



Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 Уголовного кодекса РФ.



