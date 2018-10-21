Ноутбук его владелица забыла в кафе
18 октября в полицию поступило заявление от жительницы Северобайкальска о том, что неизвестный похитил её ноутбук, который она забыла в одном из кафе города. Ущерб составил 50 тысяч рублей.
Полицейские изучили показания свидетелей, а также материалы с камер видеонаблюдения. В результате сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего ранее судимого жителя Иркутска, который прибыл в командировку на север Бурятии.
Похищенное имущество изъято и будет возвращено владелице.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Иркутянин украл в Бурятии ноутбук во время командировки
Происшествия, Фото:
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