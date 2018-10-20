Читинец лишился 45 тысяч, поверив объявлению в Сети

Он хотел взять кредит на выгодных условиях
19 октября в полицию обратился 50-летний читинец. В социальной сети «Одноклассники» он прочитал объявление о предоставлении кредита на выгодных условиях. Мужчина позвонил по указанному в Интернете телефону и по просьбе лже-работника банка перевёл неизвестным более 45 тысяч рублей за комиссию и страховку. После этого телефон злоумышленника стал недоступен.
Возбуждено уголовное дело, принимаются меры к установлению подозреваемых, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Он хотел взять кредит на выгодных условиях
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