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72-летняя забайкалка перевела мошенникам более 300 тысяч

Происшествия, 
Мошенник сообщил женщине, что за некачественный товар, купленный ранее, ей положена компенсация - 600 тысяч рублей 

19 октября в ОМВД России по Краснокаменскому району обратилась 72-летняя местная жительница с заявлением о хищении её средств. 

Сотрудники полиции установили, что в 2015 году пожилая женщина приобрела через Интернет лекарственные препараты от болезней суставов стоимостью около 30 тысяч рублей. Как рассказала потерпевшая, в начале 2016 года ей позвонил неизвестный, представившись помощником прокурора из Москвы, и сообщил, что за некачественный товар ей положена компенсация в размере 600 тысяч рублей. Но для этого необходимо оплатить 47 тысяч рублей НДС. Затем он попросил оплатить страховку. 

Последующий звонок поступил в 2017 году якобы от работника социальной компании. Неизвестная подтвердила, что деньги на счёт женщины поступили, однако ей необходимо оплатить перевод средств. В общей сложности пенсионерка перечислила неизвестным 322 тысячи рублей.

Позже потерпевшая увидела в СМИ информацию о том, что мошенники под предлогом выплаты компенсации за некачественный товар обманывают пожилых людей, и решила обратиться в полицию. Она знала о таких фактах, но посчитала, что ей позвонил настоящий работник прокуратуры и что она действительно получит компенсацию.

Установлено, что все звонки поступали из Москвы.

Возбуждено уголовное дело, принимаются меры к установлению подозреваемых.

Сотрудники полиции просят граждан проявлять бдительность, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
мошенничество пенсионеры
 
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