72-летняя забайкалка перевела мошенникам более 300 тысяч



19 октября в ОМВД России по Краснокаменскому району обратилась 72-летняя местная жительница с заявлением о хищении её средств.



Сотрудники полиции установили, что в 2015 году пожилая женщина приобрела через Интернет лекарственные препараты от болезней суставов стоимостью около 30 тысяч рублей. Как рассказала потерпевшая, в начале 2016 года ей позвонил неизвестный, представившись помощником прокурора из Москвы, и сообщил, что за некачественный товар ей положена компенсация в размере 600 тысяч рублей. Но для этого необходимо оплатить 47 тысяч рублей НДС. Затем он попросил оплатить страховку.



Последующий звонок поступил в 2017 году якобы от работника социальной компании. Неизвестная подтвердила, что деньги на счёт женщины поступили, однако ей необходимо оплатить перевод средств. В общей сложности пенсионерка перечислила неизвестным 322 тысячи рублей.



Позже потерпевшая увидела в СМИ информацию о том, что мошенники под предлогом выплаты компенсации за некачественный товар обманывают пожилых людей, и решила обратиться в полицию. Она знала о таких фактах, но посчитала, что ей позвонил настоящий работник прокуратуры и что она действительно получит компенсацию.



Установлено, что все звонки поступали из Москвы.



Возбуждено уголовное дело, принимаются меры к установлению подозреваемых.



Сотрудники полиции просят граждан проявлять бдительность, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

