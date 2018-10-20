В Улан-Удэ из-за ДТП образовалась пробка

Накануне в 18.40 произошла авария на улице Ботанической. Грузовик Scania, поворачивая на перекрёстке в сторону торгового комплекса «Крокус», совершил столкновение с машиной «Ford Focus».

Пострадавших в результате ДТП нет. Из-за происшествия образовалась большая пробка.

Читают сейчас

72-летняя забайкалка перевела мошенникам более 300 тысяч Происшествия, Мошенник сообщил женщине, что за некачественный товар, купленный ранее, ей положена компенсация - 600 тысяч рублей