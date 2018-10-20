В Улан-Удэ из-за ДТП образовалась пробка

На одной из улиц города столкнулись грузовик с легковушкой.
Накануне в 18.40 произошла авария на улице Ботанической. Грузовик Scania, поворачивая на перекрёстке в сторону торгового комплекса «Крокус», совершил столкновение с машиной «Ford Focus».
Пострадавших в результате ДТП нет. Из-за происшествия образовалась большая пробка.
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На одной из улиц города столкнулись грузовик с легковушкой
Пострадавших в результате происшествия нет
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