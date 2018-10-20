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Читинка украла 6 сотовых телефонов на 117 тысяч

Происшествия, 
Девушка призналась, что совершила преступление из-за финансовых проблем

В полицию поступило заявление о том, что неизвестные из подсобного помещения одного из офисов сотовой связи Читы похитили шесть сотовых телефонов, в том числе дорогостоящие смартфоны – «iPhone X» и «Samsung S9 Plus» - на сумму 117 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Черновский» УМВД России по Чите установили подозреваемую - ранее работавшую в офисе 25-летнюю горожанку. Выяснилось, девушка приходила якобы навестить бывших коллег и украла сотовые.

Читинка призналась, что совершила преступление впервые – из-за финансовых проблем.

4 украденных телефона изъяты и возвращены собственнику. Принимаются меры к изъятию оставшихся.

С учётом личности подозреваемой ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
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