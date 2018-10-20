Он причинил ущерб лесному фонду на сумму 300 тысяч рублей
Сотрудники полиции в Читинском районе в ходе рейда в лесу обнаружили незаконную рубку сосен и следы грузовой машины, на которой предположительно вывезли древесину. Сотрудники уголовного розыска позже получили оперативную информацию о причастности жителя посёлка Новокручининский к преступлению. Полицейские задержали его во время совершения очередного преступления.
Установлено, что мужчина совершил восемь фактов незаконной рубки леса, в одиночку загружая стволы в машину и вывозя их. В общей сложности подозреваемый вырубил 62 сосны, причинив ущерб лесному фонду на сумму свыше 300 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье «чёрный лесоруб» вырубил 62 сосны
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