В Забайкалье «чёрный лесоруб» вырубил 62 сосны

Он причинил ущерб лесному фонду на сумму 300 тысяч рублей



Сотрудники полиции в Читинском районе в ходе рейда в лесу обнаружили незаконную рубку сосен и следы грузовой машины, на которой предположительно вывезли древесину. Сотрудники уголовного розыска позже получили оперативную информацию о причастности жителя посёлка Новокручининский к преступлению. Полицейские задержали его во время совершения очередного преступления.



Установлено, что мужчина совершил восемь фактов незаконной рубки леса, в одиночку загружая стволы в машину и вывозя их. В общей сложности подозреваемый вырубил 62 сосны, причинив ущерб лесному фонду на сумму свыше 300 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

