В Бурятии по вине пьяных водителей погибли 35 человек









С начала текущего года на дорогах Бурятии по вине пьяных водителей произошло 137 ДТП, в результате которых 35 человек погибли и 203 получили ранения различной степени тяжести. Из них в Улан-Удэ зарегистрировано 30 ДТП, в результате которых 4 человека погибли, 47 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает ОГИБДД УМВД России по Улан-Удэ.В Улан-Удэ прошла акция «Не пей за рулём!». Сотрудники ГИБДД проводили разъяснительные беседы и напомнили автолюбителям о страшных последствиях пьянства за рулём, об административной и уголовной ответственности в случае совершения дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей.Автовладельцам вручили тематические памятки.Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления на срок от 1,5 до 2 лет, при повторном нарушении – 50000 рублей с лишением права управления на 3 года. При совершении дорожно-транспортного происшествия с тяжкими последствиями по вине нетрезвых водителей, законодательство предусматривает уголовную ответственность.Информацию о нарушителях можно сообщить в дежурную часть по телефонам 29-29-02, 29-29-99