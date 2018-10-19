В Иркутской области пожарные спасли мужчину с тлеющего кресла

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Он отравился угарным газом



Трое человек, в том числе двое детей, получили травмы на пожарах в городе Зима. Один из пострадавших был спасен из гаража, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



23 человека эвакуировались из горящего двухэтажного дома в городе Зима на улице Проминского накануне днём. Пожар произошёл в деревянном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 12-м часу. К месту было направлено три пожарных расчёта. На момент прибытия огнеборцев из окна квартиры на первом этаже был виден открытый огонь. К этому времени жильцы дома самостоятельно и организованно покинули свои квартиры.



- Возгорание произошло в одной из комнат, предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки. В квартире находились мужчина, двое его детей и бабушка. Женщина покинула квартиру самостоятельно и попросила помощи. В то время, как хозяин квартиры предпринимал попытки тушения огня в спальне, сосед, Владимир Константинович Иванов, вынес из комнаты двоих детей, прятавшихся наверху двухъярусной кровати. Трёхлетняя девочка и пятилетний мальчик успели получить отравление угарным газом и были госпитализированы. В результате пожара в квартире огнём была повреждена комната на площади 8 квадратных метров, квартира закопчена. Повреждена также квартира выше этажом, - сообщил Начальник отдела дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саянску, Зиме и Зиминскому району Роман Голубь.



В это же время в Зиме на улице Лазо произошёл еще один пожар. Горели вещи внутри дощатого гаража. На момент прибытия первого пожарного подразделения из гаража шёл дым. Войдя внутрь, пожарные обнаружили на тлеющем кресле мужчину и вынесли его на свежий воздух. Человек также получил отравление угарным газом и сильные ожоги.



В результате пожара была повреждена мебель, хранившаяся в гаражном боксе. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.



