Мужчина стащил ноутбук
Вступил в законную силу обвинительный приговор Советского районного суда в отношении 28-летнего улан-удэнца, который обвинялся в краже.
В июле 2018 года он вместе со знакомой и потерпевшей распивали спиртные напитки в доме последней. Когда потерпевшая ненадолго оставила гостей одних, мужчина сказал приятельнице, что хозяйка дома предложила ему заложить её ноутбук и купить ещё спиртного.
Пройдя в одну из комнат, мужчина взял ноутбук с зарядным устройством, стоимостью 15 тысяч рублей и ушёл с ним.
Его действия суд квалифицировал по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину.
При назначении наказания, в качестве смягчающих обстоятельств, суд учёл признание вины, добровольную выдачу части похищенного имущества, помогал розыску украденного, раскаяние в содеянном. Также учли добровольное возмещение ущерба потерпевшей, болезненное состояние его здоровья, наличие на иждивении малолетнего ребёнка, а также мнение потерпевшей, не настаивающей на строгом наказании.
Суд приговорил его к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Гость обворовал улан-удэнку
Происшествия, Фото:
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