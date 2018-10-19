Гость обворовал улан-удэнку

Мужчина стащил ноутбук



Вступил в законную силу обвинительный приговор Советского районного суда в отношении 28-летнего улан-удэнца, который обвинялся в краже.



В июле 2018 года он вместе со знакомой и потерпевшей распивали спиртные напитки в доме последней. Когда потерпевшая ненадолго оставила гостей одних, мужчина сказал приятельнице, что хозяйка дома предложила ему заложить её ноутбук и купить ещё спиртного.



Пройдя в одну из комнат, мужчина взял ноутбук с зарядным устройством, стоимостью 15 тысяч рублей и ушёл с ним.



Его действия суд квалифицировал по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину.



При назначении наказания, в качестве смягчающих обстоятельств, суд учёл признание вины, добровольную выдачу части похищенного имущества, помогал розыску украденного, раскаяние в содеянном. Также учли добровольное возмещение ущерба потерпевшей, болезненное состояние его здоровья, наличие на иждивении малолетнего ребёнка, а также мнение потерпевшей, не настаивающей на строгом наказании.



Суд приговорил его к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

