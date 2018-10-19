В Бурятии пенсионерка украла дорогой телефон в «Фудбери»

Женщина подобрала гаджет с пола в магазине



25 сентября постановлением Еравнинского районного суда Бурятии прекращено уголовное дело в отношении местной жительницы по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».



Как следует из материалов дела, женщина, находясь в магазине «Фудбери», подобрала лежавший на полу сотовый телефон марки «Samsung Galaxy Grand Max» стоимостью 22,5 тысячи рублей, положила его в пакет и ушла с ним. Впоследствии гаджет был найден сотрудниками полиции с помощью камер, установленных в магазине.



При вынесении решения судом принято во внимание полное признание вины, активное способствование раскрытию преступления, пожилой возраст, сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.

