В Бурятии пенсионерка украла дорогой телефон в «Фудбери»

Женщина подобрала гаджет с пола в магазине
25 сентября постановлением Еравнинского районного суда Бурятии прекращено уголовное дело в отношении местной жительницы по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».
Как следует из материалов дела, женщина, находясь в магазине «Фудбери», подобрала лежавший на полу сотовый телефон марки «Samsung Galaxy Grand Max» стоимостью 22,5 тысячи рублей, положила его в пакет и ушла с ним. Впоследствии гаджет был найден сотрудниками полиции с помощью камер, установленных в магазине.
При вынесении решения судом принято во внимание полное признание вины, активное способствование раскрытию преступления, пожилой возраст, сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.
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Происшествия, Фото:
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