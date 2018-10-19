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В Бурятии пенсионерка украла дорогой телефон в «Фудбери»

В Бурятии пенсионерка украла дорогой телефон в «Фудбери»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина подобрала гаджет с пола в магазине

25 сентября постановлением Еравнинского районного суда Бурятии прекращено уголовное дело в отношении местной жительницы по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

Как следует из материалов дела, женщина, находясь в магазине «Фудбери», подобрала лежавший на полу сотовый телефон марки «Samsung Galaxy Grand Max» стоимостью 22,5 тысячи рублей, положила его в пакет и ушла с ним. Впоследствии гаджет был найден сотрудниками полиции с помощью камер, установленных в магазине.

При вынесении решения судом принято во внимание полное признание вины, активное способствование раскрытию преступления, пожилой возраст, сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.
кража
 
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