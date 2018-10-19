На Байкале задержали омулёвых браконьеров

Полицейскими во время рейдов по пресечению фактов незаконной ловли рыбы в Байкале в посёлках Листвянка и Никола Иркутского района, сотрудники полиции задержали два корабля. По данным оперативников, они сдавались в аренду рыбакам для добычи запрещённого к вылову омуля.





Помимо этого, инспекторы ГИБДД при досмотре транспортных средств, находящихся ночью на берегу, а утром ехавших в сторону Иркутска, нашли ещё порядка 100 килограммов свежевыловленного омуля.





Во время обследования судна удалось обнаружить свыше 250 хвостов рыбы, а также удочки и снасти. Часть улова была спрятана в автомобильной покрышке. Находящиеся на палубе рыбаки от каких-либо объяснений отказались.- В настоящее время корабли изъяты у собственников до окончания разбирательства по указанным обстоятельствам, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов в запретных зонах». Браконьерам грозит до двух лет колонии.