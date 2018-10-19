В городе Усолье-Сибирское завершены работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в акватории реки Ангары
Масляное пятно было обнаружено в районе предприятия ООО «Руссоль» на улице Бережки 17 октября. В городе был введен режим «Чрезвычайная ситуация», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Были выполнены работы по обустройству дренажной канавы, устройство временных очистных сооружений, частичный демонтаж трубы для локализации разлива.
Жалоб от населения не поступало. Водозабор города Усолье-Сибирское расположен на реке Белой и функционирует в штатном режиме.
18 октября был завершён демонтаж отрезка трубы диаметром 200 милиметров, ведущей в акваторию реки Ангары, установлена заглушка. Выполнен механический сбор загрязнённой нефтепродуктами почвы береговой линии с использованием сорбента, а также утилизация собранного грунта с привлечением специализированной организации «Экозащита Сибири».
С 17 часов режим ЧС отменён.
В Усолье-Сибирском ликвидировали нефтяное пятно
Происшествия, Фото:
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